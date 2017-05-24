Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В школах Орла сегодня прозвенел последний школьный звонок. - Озимые меняют на яровые. Майские морозы добавили работы орловским аграриям. - Вакцина против гриппа. Благодаря прививкам число заболевших орловцев зимой и весной было в 2 раза меньше прошлогоднего уровня. - Написано пером много веков назад. Сегодня – день создателей славянской письменности.



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Вести-Орёл

24 мая 2017 года







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