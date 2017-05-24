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В Орле выбрали «Мисс Президентская Академия 2017»

За это звание соревновались 12 конкурсанток из разных уголков страны – Калининград, Санкт-Петербург, Пятигорск, Москва, конечно, Орёл и ещё полдюжины регионов. Целую неделю конкурсантки готовились к главному вечеру этой весны.

Нежный взгляд, милая улыбка, чарующая походка – всё это «Мисс Президентская Академия 2017». На этот конкурс могли попасть лишь победительницы региональных этапов. Из пяти претенденток Среднерусский институт управления филиал РАНХиГС выбрал студентку второго курса Марину Васильеву.
 
И вот вначале прошлой недели хозяйка конкурса вместе с директором Среднерусского института Павлом Меркуловым встретила остальных претенденток. Девушки поделились впечатлениями от литературной столицы, а организаторы рассказали, что их ждёт на конкурсе.
 
7 дней и ночей самые красивые студентки РАНХиГС готовились к главному вечеру. Они пережили две фотосессии, в ходе которых конкурсантки примерили на себя роль девушек Древней Руси, прекрасных своей простотой и искренностью, и тургеневских девушек  в пышных платьях. Мастер-классы, бесконечные репетиции. А ещё они успели подготовиться к интеллектуальному и творческому конкурсу.
 
Девушки соревновались сразу в нескольких номинациях: «Мисс Нежность», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Артистичность». Последнего, кстати, и была удостоена участница из Орла. А главный приз, титул «Мисс государственная академия» получила конкурсантка из Калининграда, студентка Западного филиала РАНХиГС Полина Урбанская.
 
Призам конкурсанток позавидовала бы любая девушка. Участницам были вручены ценные подарки от Среднерусского института управления, независимо от номинации, а также каждой красавице достались подарки от спонсоров конкурса.





Антон Киселёв
24 мая 2017 года

 


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