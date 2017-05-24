Новости версия для печати Андрей Усиков встретился с жителями Северного района Орла Благоустройство детской площадки и остановки общественного транспорта, ремонт дворовой территории и придомовое освещение, строительство катка и новой школы - это лишь небольшая часть вопросов, которые жители Северного района приготовили для главы администрации города.



Что делать, если твой дом попал в категорию нерентабельных? Этот вопрос сегодня стоит в разряде злободневных для многих собственников жилья областного центра. Отвечая на вопрос, глава администрации подчеркнул, что никого не оставят и обязательно помогут подобрать новую управляющую компанию, либо дом уйдет в МУП ЖРЭП «Заказчик». Не менее волновали жителей и вопросы благоустройства. На каждый вопрос давался конкретный ответ либо назначались ответственные за исполнение должностные лица. Обратиться к градоначальнику с просьбой или вопросом мог абсолютно каждый. Одно из главных условий таких встреч обратная связь. На каждой карточке указывалась не только фамилия и имя человека, но и телефон по которому можно с ним связаться. По мнению главы администрации, эффективно решать проблемы можно только сообща, и активная позиция жителей здесь играет ключевую роль. Такие встречи с инициативными представителями общественности проходят ежемесячно в каждом районе Орла.





Оксана Гранн

24 мая 2017 года







На главную страницу





