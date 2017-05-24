Новости версия для печати Центром празднования Дня славянской письменности и культуры стал Орловский район В селе Становой Колодезь развернулись ярмарка мастеров и богатырские забавы. А начался праздник с божественной литургии.



День славянской письменности и культуры - праздник одновременно и светский, и духовный. Во всех храмах сегодня вспоминали святых братьев Кирилла и Мефодия. Их называют равными апостолами – за миссионерскую деятельность. Весь славянский мир же знает их как создателей азбуки.



Часовой крестный ход завершился около церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Становой Колодезь – на родине старца Илия. Епископ Мценский Алексий благословил собравшихся. Губернаторскому камерному хору «Лик» аккомпанировал колокольный перезвон.



Поляки, белорусы, болгары, сербы – День славянской письменности они отмечают вместе с русскими в один день, 24 мая. На торжествах в Орле - сербская делегация. Дружбе наших народов – почти 180 лет.

Милан Новакович, председатель Южно-Бачского административного округа Республики Сербии: «Нам очень важна поддержка Российской Федерации, и отношения между Россией и Сербией никогда не были лучше, как сейчас в последнее время». Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Почитание святых Кирилла и Мефодия – это возвращение к нашим духовным истокам. И наша задача – хранить тот прочный духовный стержень, который веками связывал наши славянские народы». На празднике можно было увидеть предметы народных промыслов: чернолощеная керамика, свистульки, короба, сплетенные по древней технологии – спираль со жгутами. Мастера из Орла и области рассказали молодому поколению о сакральном смысле каждого узора и завитка.



От старославянского языка – к современному русскому. За 11 веков после создания азбуки изменился и менталитет, и страна. Неизменной осталась культура.



Празднование Дня славянской письменности и культуры прошло также на Знаменской богатырской заставе. Много мероприятий к этому дню было подготовлено и в Орле.





Надежда Невматулина

24 мая 2017 года







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