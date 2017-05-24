Новости версия для печати В школах Орла прозвучал последний звонок Ученики 11-х классов официально завершили для себя один из самых важных этапов в жизни – обучение в школе.



1357 девушек и юношей в этом году простятся со школой. Сегодня для них был праздничный день.



Глава города Андрей Усиков и руководитель городского управления образования Александр Шатохин поздравили с финалом школьного обучения 11-классников орловской школы № 27. Это учебное заведение одно из лучших в регионе. В 2006 году школа стала обладателем Президентского гранта, а в 2013-м - «Школой года» Орловской области.

Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Я уверен, что школа для каждого человека – это база, которая дает путевку в жизнь. После выпуска из школы у каждого будет свой путь – путь во взрослую жизнь, но то, что дали педагоги в школе, останется в памяти каждого». Сегодня во всех школах региона было сказано много теплых слов и в адрес учителей, и в адрес родителей, которые не меньше детей рады «последнему» звонку.



Для 11-классников передышка временная – впереди самые волнительные и ответственные экзамены. Уже 29 мая в регионе пройдет первый ЕГЭ.





Анна Боева

24 мая 2017 года







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