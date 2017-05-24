Новости версия для печати Орловская Торгово-промышленная палата презентовала бизнес-сообществу области пилотный проект «АГРО «За качество» Он заключается в наращивании производства сельскохозяйственной продукции.



Проект «АГРО «За качество» был презентован в рамках Недели бизнеса. Сегодня в стенах Фундаментальной библиотеки опорного вуза прошла сессия, посвящённая поддержке агропромышленного комплекса региона.



В 8 регионах России данный проект уже удачно реализуется: Псковская и Саратовская область в первый год проекта нарастили почти 20% производства сельхозпродукции, самый низкий показатель прироста в Оренбурге – 10% от общего объёма. Чтобы проект «АГРО «За качество» удачно внедрить в нашей области, орловская Торгово-промышленная палата создаст специальный комитет.



Проект «АГРО «За качество» был презентован в рамках Недели бизнеса. Сегодня в стенах Фундаментальной библиотеки опорного вуза прошла сессия, посвящённая поддержке агропромышленного комплекса региона.

Сергей Великих, руководитель департамента поддержки и развития бизнеса Орловской ТПП: «Мы видим свою задачу в ближайшее время - создание ещё одного комитета, который будет развивать АПК внутри палаты. У орловской Торгово-промышленной палаты есть все возможности для того, что деятельность орловского АПК вывести на новый уровень». «АГРО «За качество», отмечают организаторы недели бизнеса, это реальный проект, который может принести новые инвестиции в регион. Механизмы его реализации после презентации члены торгово-промышленной палаты обсудили вместе с орловскими сельхозпроизводителями.





Антон Киселёв

24 мая 2017 года







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