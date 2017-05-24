Открепительные удостоверения на выборах отменены

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среда
24.05.2017
18:20:49
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Открепительные удостоверения на выборах отмененыТакое решение сегодня приняла Госдума.
Проголосовать можно будет не по месту регистрации, а там, где человек будет находиться в День выборов. Правда, заявление о включении себя в список избирателей на «неродном округе» нужно будет подать заранее. В нашем регионе более 640 тысяч избирателей. Самый многочисленный электорат живет в Орле, это 258,5 тысяч. Меньше всего избирателей – 3 700 человек – в Корсаковском районе.
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