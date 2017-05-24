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На Орловщине впервые за много лет зафиксировано авиационное происшествие

При аварийной посадке был поврежден вертолет, одному из членов экипажа понадобилась медпомощь.

ЧП случилось у населенного пункта Неполодь в Орловском районе. По имеющимся сведеньям, пилот воздушной машины, совершавшей облет газопроводов, решил прекратить полет из-за неисправности. Но посадка в поле оказалась жесткой. К месту ЧП поспешили спасатели, полицейские и следователи.
Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области«Произошла жесткая посадка вертолета К-26. На борту находилось четыре человека, все они живы. Один член экипажа был доставлен в орловскую областную клиническую больницу на обследование, так как он жаловался на боли в районе шейного отдела позвоночника. Организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений на случай самопроизвольного возгорания топлива, находящегося в вертолете».
Известно, что этот вертолет был выпущен еще в 70-х годах прошлого века. Дать оценку этому инциденту предстоит представителям СК на транспорте.


Иван Суверин
24 мая 2017 года

 


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