Новости версия для печати В канун летних каникул на Орловщине началась акция «Внимание, дети!» Её проводит Госавтоинспекция в целях профилактики детского травматизма на дорогах.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Наталья Дудина, в ходе мероприятий будут организованы проверки эксплуатационного состояния подъездных путей и дорог к оздоровительным лагерям. Будет осуществлен контроль за наличием у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы, лицензии на пассажирские перевозки. Кроме того, будут организованы целенаправленные рейды, направленные на выявление предупреждений и нарушений ПДД водителями. Особое внимание будет обращено на перевозку детей в салоне автомобиля.



Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за тем, чтобы прогулки детей были организованы вдали от проезжей части.



Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до конца июня.





Юлия Сулим

24 мая 2017 года







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