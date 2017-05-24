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В канун летних каникул на Орловщине началась акция «Внимание, дети!»Её проводит Госавтоинспекция в целях профилактики детского травматизма на дорогах.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Наталья Дудина, в ходе мероприятий будут организованы проверки эксплуатационного состояния подъездных путей и дорог к оздоровительным лагерям. Будет осуществлен контроль за наличием у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы, лицензии на пассажирские перевозки. Кроме того, будут организованы целенаправленные рейды, направленные на выявление предупреждений и нарушений ПДД водителями. Особое внимание будет обращено на перевозку детей в салоне автомобиля.
Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за тем, чтобы прогулки детей были организованы вдали от проезжей части.
Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до конца июня.