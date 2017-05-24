Новости версия для печати Губернатор Орловской области вместе с делегацией Республики Сербия посетил строящийся Православный центр в поселке Вятский Посад Орловского района Открытие центра планируется в начале июня.



Вадим Потомский и члены сербской делегации во главе с Миланом Новаковичем посетили храм Сретения Господня, здание будущей православной гимназии, мастерские и трапезную.



Как сообщает информационный портал Орловской области, обучение в центре будет вестись в соответствии с православными традициями. Среди обучающихся будут дети-сироты. Набор преподавателей в гимназию планируется вести на конкурсной основе, чтобы в ней преподавали лучшие педагоги. Ведущие предметы – основы православия, литература и история. Для физического развития детей в гимназии построен современный крытый спортивный зал, оборудуется открытая спортивная площадка. В настоящее время в гимназии полностью завершены отделочные работы на втором и третьем этажах. Завершается отделка помещений первого этажа. В конце текущей недели планируется завезти учебное оборудование.



В мастерских Православного центра будет возрождено часовое дело, в частности, будут изготавливаться эксклюзивные часы ранее известной орловской марки «Янтарь». Кроме того, в ходе практических занятий планируется обучение детей технике иконописи.





Орловское Информбюро

24 мая 2017 года







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