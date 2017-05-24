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Николай Ковалев предложил установить детекторы запаха взрывчатки на всех крупных мероприятиях

Депутат Госдумы от Орловской области, экс-глава ФСБ России Николай Ковалев в эти дни находится в Вене, где под эгидой ОБСЕ проходит антитеррористическая конференция, участники которой намерены обсудить меры по противодействию террору.

 Николай Ковалев:«Мировое сообщество должно осознать необходимость согласованных мер противодействия терроризму и договориться об установке идентификаторов взрывчатки по запаху на всех крупных мероприятиях».
Как пояснил агентству «Интерфакс» экс-глава ФСБ России, такие идентификаторы, должны быть установлены в рамках проведения всех крупных массовых мероприятиях в разных странах мира, а также в кинотеатрах, театрах и на других мероприятиях, собирающих немалое количество людей.
Николай Ковалев:«Конечно, надо вводить систему общей мировой идентификации взрывчатки, чтобы понимать, в какой стране она произведена, на каком этапе ее похитили, откуда она исчезла».
Николай Ковалев утверждает, что обеспечить данную меру безопасности - установить определители взрывчатки по запаху - практически ничего не стоит. "Я предлагаю возложить расходы на фирмы-производители; а государство может не тратить на это бюджетные деньги", - подчеркнул Ковалев.


Орловское Информбюро
24 мая 2017 года

 


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