Новости версия для печати Николай Ковалев предложил установить детекторы запаха взрывчатки на всех крупных мероприятиях Депутат Госдумы от Орловской области, экс-глава ФСБ России Николай Ковалев в эти дни находится в Вене, где под эгидой ОБСЕ проходит антитеррористическая конференция, участники которой намерены обсудить меры по противодействию террору.



Николай Ковалев:«Мировое сообщество должно осознать необходимость согласованных мер противодействия терроризму и договориться об установке идентификаторов взрывчатки по запаху на всех крупных мероприятиях». Как пояснил агентству «Интерфакс» экс-глава ФСБ России, такие идентификаторы, должны быть установлены в рамках проведения всех крупных массовых мероприятиях в разных странах мира, а также в кинотеатрах, театрах и на других мероприятиях, собирающих немалое количество людей. Николай Ковалев:«Конечно, надо вводить систему общей мировой идентификации взрывчатки, чтобы понимать, в какой стране она произведена, на каком этапе ее похитили, откуда она исчезла». Николай Ковалев утверждает, что обеспечить данную меру безопасности - установить определители взрывчатки по запаху - практически ничего не стоит. "Я предлагаю возложить расходы на фирмы-производители; а государство может не тратить на это бюджетные деньги", - подчеркнул Ковалев.





Орловское Информбюро

24 мая 2017 года







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