В Орловском Полесье уже готовятся к празднику Троицы

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четверг
25.05.2017
12:03:58
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В Орловском Полесье уже готовятся к празднику ТроицыТрадиционные «Троицкие хороводы» здесь пройдут 4 июня. Праздник начнется в 10 утра концертной программой орловского русского народного хора профсоюзов.
В этом году Троицкие гулянья, как обещают организаторы, разнообразят. Так, для детей будет организована «Веселая карусель», где ребят ждут аниматоры и аттракционы. На площадке «Поляна песен» гости праздника вместе с участниками творческих коллективов смогут заняться вокалом, исполнить любимые песни и частушки. Всевозможная сувенирная продукция будет представлена на площадке «Город мастеров». Также гостей Троицких хороводов ждут гостеприимные подворья и торговые ряды.
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