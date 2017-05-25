Новости версия для печати В Орловском Полесье уже готовятся к празднику Троицы Традиционные «Троицкие хороводы» здесь пройдут 4 июня. Праздник начнется в 10 утра концертной программой орловского русского народного хора профсоюзов.



В этом году Троицкие гулянья, как обещают организаторы, разнообразят. Так, для детей будет организована «Веселая карусель», где ребят ждут аниматоры и аттракционы. На площадке «Поляна песен» гости праздника вместе с участниками творческих коллективов смогут заняться вокалом, исполнить любимые песни и частушки. Всевозможная сувенирная продукция будет представлена на площадке «Город мастеров». Также гостей Троицких хороводов ждут гостеприимные подворья и торговые ряды.





Татьяна Курбатова

25 мая 2017 года







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