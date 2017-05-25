Новости версия для печати В Орле пройдет «Матч Добра» Он приурочен к Дню защиты детей.



«Матч Добра» состоялся впервые 1 июня 2013 года в Смоленске. География спортивно-благотворительного мероприятия расширяется с каждым годом – в 2017-м к акции подключится Орёл. Уже присоединились Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Владимир, Саратов, Ханты-Мансийск и Калуга.



Акция традиционно проходит в формате футбольного матча. Для зрителей всех возрастов будут предусмотрены различные интерактивные зоны и развлечения. Благотворительный "Матч Добра" пройдёт в Орле 4 июня.





Евгения Костомарова

25 мая 2017 года







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