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четверг
25.05.2017
12:03:55
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В Орле пройдет «Матч Добра»Он приурочен к Дню защиты детей.
«Матч Добра» состоялся впервые 1 июня 2013 года в Смоленске. География спортивно-благотворительного мероприятия расширяется с каждым годом – в 2017-м к акции подключится Орёл. Уже присоединились Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Владимир, Саратов, Ханты-Мансийск и Калуга.
Акция традиционно проходит в формате футбольного матча. Для зрителей всех возрастов будут предусмотрены различные интерактивные зоны и развлечения. Благотворительный "Матч Добра" пройдёт в Орле 4 июня.
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