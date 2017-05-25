Для участковых служб взрослых и детских поликлиник города Орла закуплено 8 автомобилей

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четверг
25.05.2017
12:03:45
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Для участковых служб взрослых и детских поликлиник города Орла закуплено 8 автомобилейБлагодаря этому удалось решить проблему нехватки транспорта для участковых служб поликлиник областного центра.
7 учреждений здравоохранения Орловской области уже получили легковые автомобили марки «Лада Нива»: по одному автомобилю - 3 взрослые и 3 детские поликлиники города Орла, 2 автомобиля переданы для детской и взрослой поликлиник Городской больницы им. С. П. Боткина, сообщает информационный портал Орловской области.
Средства на приобретение автотранспорта для участковых служб взрослых и детских поликлиник города Орла были выделены из бюджета Орловской области. Общая сумма финансирования – 4 млн 193 тыс. рублей.
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