Новости версия для печати Для участковых служб взрослых и детских поликлиник города Орла закуплено 8 автомобилей Благодаря этому удалось решить проблему нехватки транспорта для участковых служб поликлиник областного центра.



7 учреждений здравоохранения Орловской области уже получили легковые автомобили марки «Лада Нива»: по одному автомобилю - 3 взрослые и 3 детские поликлиники города Орла, 2 автомобиля переданы для детской и взрослой поликлиник Городской больницы им. С. П. Боткина, сообщает информационный портал Орловской области.



Средства на приобретение автотранспорта для участковых служб взрослых и детских поликлиник города Орла были выделены из бюджета Орловской области. Общая сумма финансирования – 4 млн 193 тыс. рублей.





Орловское Информбюро

25 мая 2017 года







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