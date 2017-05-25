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Орловцы стали призерами финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017

Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в Краснодаре с 15 по 19 мая.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в чемпионате приняли участие более 1200 конкурсантов по 109 компетенциям. Также в рамках Чемпионата прошел III Национальный чемпионат JuniorSkills, в котором приняли участие 300 школьников по 40 компетенциям. Участников оценивали более 1,4 тыс. экспертов.

Орловская область выступила в финале по шести компетенциям. Студент 2 курса Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов стал бронзовым призером по компетенции «Облицовка плиткой». Студенты Карачевского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева Николай Матвеев, Денис Грибачев и Андрей Лебель показали второй результат по компетенции «Командная работа на производстве», уступив первое место, с небольшим отрывом, республике Татарстан.

Достойно выступили и участники по компетенциям «Реверсивный инжиниринг» Владимир Юняшин и «Реставрация произведений из дерева» Роман Карлов. Ребята показали четвертый и третий результаты соответственно.

Младшие представители сборной Орловской области по компетенциям «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» Денис Никулин и Александр Макеев, «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Алена Васинцева и Никита Воинов заняли четвертые места по своим номинациям в III Национальном чемпионате JuniorSkills.


Орловское Информбюро
25 мая 2017 года

 


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