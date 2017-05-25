Новости версия для печати В Орле в музее Ермолова появились две исторические диорамы В этом году Орел празднует 240-летие знаменитого военачальника. Основные торжества запланированы на июнь, ведь прославленный полководец родился 4 июня.



«…Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». А Орёл помнит и гордится полководцем Ермоловым, который отличился в этой битве. Генералу Ермолову установлен памятник в центре города, в честь него названы улицы не только в Орле. В музее генерала Ермолова, который расположился в здании администрации Железнодорожного района города Орла, собрана вся история и подвиги знаменитого полководца. Что же собой представляют диорамы? Это своего рода триптих. Распечатанная на большом полотне картина, которая находится в Эрмитаже, где главный герой - Кутузов, а с ним рядом стоит молодой Ермолов. А также - большая диорама художника Аверьянова. Экспозицию украсил и новый макет Бородинской битвы.





Алина Чабан

25 мая 2017 года







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