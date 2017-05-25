Сегодня в России отмечается День филолога

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четверг
25.05.2017
12:03:43
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Сегодня в России отмечается День филологаЭтот праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование.
Этот день сегодня отмечают не только в России, но и в других странах мира. И хотя праздник сравнительно новый, своими корнями он уходит в далекое прошлое.
Филология — это область знаний, которая изучает письменные тексты, а на их основе — историю и культуру конкретного сообщества. Полагают, что филология возникла еще в Древней Индии и Греции, поэтому латинская, греческая и санскритская филологии считаются классическими.
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