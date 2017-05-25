Новости версия для печати Сегодня в России отмечается День филолога Этот праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование.



Этот день сегодня отмечают не только в России, но и в других странах мира. И хотя праздник сравнительно новый, своими корнями он уходит в далекое прошлое. Филология — это область знаний, которая изучает письменные тексты, а на их основе — историю и культуру конкретного сообщества. Полагают, что филология возникла еще в Древней Индии и Греции, поэтому латинская, греческая и санскритская филологии считаются классическими.





Юлия Сулим

25 мая 2017 года







На главную страницу





