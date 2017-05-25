Завод «Ливгидромаш» отметил 70-летие

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четверг
25.05.2017
12:03:51
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Завод «Ливгидромаш» отметил 70-летиеПредприятие входит в число лидеров среди российских производителей насосного оборудования для многих отраслей экономики.
Сегодня «ГМС Ливгидромаш» экспортирует насосы в более чем 20 государств, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Индия, Китай, страны Балтии. Кроме того, это одна из системообразующих организаций нашего региона. На протяжении многих лет на предприятии успешно реализуется инновационная деятельность. В структуре компании функционирует научно-технический центр, где совместно с производством создается новая и модернизируется выпускаемая продукция. Сегодня на заводе трудятся более 2500 человек. Средняя заработная плата на предприятии составляет около 30 тыс. рублей.
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