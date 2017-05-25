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четверг
25.05.2017
12:03:47
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В Орле прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017»Впервые состязания были проведены в 2006 году. Тогда на старт вышли более 170 000 человек.
Сегодня это самое масштабное и многочисленное состязание по спортивному ориентированию в мире. Оно уже сравнялась по популярности с «Лыжней России» и «Кроссом Нации». В Орле на старт вышли школьники и студенты, члены трудовых коллективов, профессиональные спортсмены. В очередной раз участники соревнований доказали, что возраст спорту не помеха. Самому старшему спортсмену, было без малого 80 лет. А вот самой юной участницей стала Виктория Щекотихина 2015 года рождения.
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