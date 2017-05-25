Новости версия для печати Пешеход, попавший накануне под автомобиль в Советском районе Орла, скончался в больнице ДТП случилось в третьем часу дня на улице Горького.



Авария случилась под окнами Советского районного суда. 60-летний пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Водитель, допустивший наезд, доставил инспекторам немало хлопот: освидетельствование на алкоголь вызвало у него бурный протест. Впрочем, в конечном счете, освидетельствование мужчина прошел в медучреждении. И, вопреки возникшим у полицейских подозрениям, оказался трезв. Расследование по факту ДТП продолжается.





Иван Суверин

25 мая 2017 года







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