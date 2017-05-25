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В Орле выступил коллектив филармонии из Луганска

После боевых действий, которые проходили в республике, это первые для музыкантов большие гастроли по российским городам. Орловскому зрителю они привезли хорошее настроение и популярные народные и эстрадные песни разных лет.

Артисты Луганской академической филармонии не ходили на репетиции только во время самых активных боевых действий. В конце 2014 года, когда наступила более или менее спокойная жизнь, возобновила работу и филармония.
Сергей Чуйков, Заслуженный артист Луганской народной республики: «Первый концерт у нас был в день города Лутугино. Это известный город, он очень сильно пострадал, и наш коллектив одним из первых приехал на концерт – только первый день дали свет и мы сразу приехали. Это был один из самых незабываемых моментов. Как мы сейчас вспоминаем, это было и страшно, и волнительно, и вообще непонятно что происходило, было война».
Артисты уже дали большой концерт в Белгороде, Брянске, и Курске, и после Орла оправляются в Воронеж, на пустые места в залах пожаловаться не могут. Российский зритель принимает тепло.
Анатолий Лаврентьев, солист Луганской академической филармонии: «В каждом городе принимают очень хорошо, в каждом городе были полные залы, после каждого номера срывались шикарные аплодисменты – это приятно, очень радует».
С концертной программой «Земля – наш дом» на песни Михаила Матусовского в ДК ЖД выступил Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» и солисты Луганской филармонии: Заслуженный артист Ингушетии Руслан Буханцев, Заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, лауреаты международных конкурсов Олег Романов, Анатолий Лаврентьев, Андрей Кривохата. Репертуар интернациональный. Прозвучали украинские, белорусские и русские песни.



Эва Стасюлевич
25 мая 2017 года

 


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