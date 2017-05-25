Новости версия для печати В Орловской области изъяли 10 тысяч пакетов опасных и подозрительных семян Проверки проводит Россельхознадзор.



Нарушения нашли в 89 торговых точках. Были и семена, которые давно просрочены и те, которые вообще не внесены в Госреестр.





Татьяна Напольских

25 мая 2017 года







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