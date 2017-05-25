Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
25.05.2017
18:08:00
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

На автовокзале в Орле прошли масштабные учения

Главный автотранспортный узел региона прошел проверку на противопожарную защищенность. В тренировке участвовали не только спасатели, но и персонал автовокзала.

Для самих огнеборцев актуальнее всего не просто в очередной раз освежить профессиональные навыки, но изучить объект применительно к тактике пожаротушения и спасательных работ. На автовокзале в Орле единовременно работают около 35 человек, всего – около 58 человек. Каждый день через автовокзал проходит 5,5 тысяч пассажиров, в месяц – 170 тысяч, в год – 2 миллиона.
 
Масштабная тренировка не могла не затронуть обычный ритм работы автовокзала. Пассажиры были об этом предупреждены, и им были принесены извинения за доставленные неудобства.
 
Взрыв и возникший вслед за ним пожар – такова вводная учений. В условиях такого ЧП приходится применять все способы спасения, включая поиск людей под завалами, спасение людей с высоты и в непригодной для дыхания среде. Итогами тренировки организаторы остались довольны.
В МЧС рассказали, почему именно автовокзал привлек пристальное внимание спасателей.
Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Данные учения мы проводим в рамках Года гражданской обороны и подготовки к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года, так как данный объект будет задействован в отправке болельщиков к местам проведения матчей».
В график пожарно-тактических учений на этот год включены и другие объекты транспортной инфраструктуры.



Иван Суверин
25 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта