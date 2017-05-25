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На автовокзале в Орле прошли масштабные учения

Для самих огнеборцев актуальнее всего не просто в очередной раз освежить профессиональные навыки, но изучить объект применительно к тактике пожаротушения и спасательных работ. На автовокзале в Орле единовременно работают около 35 человек, всего – около 58 человек. Каждый день через автовокзал проходит 5,5 тысяч пассажиров, в месяц – 170 тысяч, в год – 2 миллиона.

Масштабная тренировка не могла не затронуть обычный ритм работы автовокзала. Пассажиры были об этом предупреждены, и им были принесены извинения за доставленные неудобства.

Взрыв и возникший вслед за ним пожар – такова вводная учений. В условиях такого ЧП приходится применять все способы спасения, включая поиск людей под завалами, спасение людей с высоты и в непригодной для дыхания среде. Итогами тренировки организаторы остались довольны.

В МЧС рассказали, почему именно автовокзал привлек пристальное внимание спасателей.

Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Данные учения мы проводим в рамках Года гражданской обороны и подготовки к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года, так как данный объект будет задействован в отправке болельщиков к местам проведения матчей».

В график пожарно-тактических учений на этот год включены и другие объекты транспортной инфраструктуры.