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Долгострой Панчука, 83А в Орле получил нового подрядчика

АИЖК расторг договор со «Стройбюро», сорвавшим сроки сдачи дома, и уже пустил на площадку «Инжсервис». Эта компания зарекомендовала себя в Орле, как наследник всех недобросовестных подрядчиков. Со «Стройбюро» агентство ипотечного жилищного кредитования планирует взыскать неустойку.

Сдавать дом новый подрядчик будет в два этапа. Первый – квартиры без отделки. Срок - 30 сентября. На квартиры с отделкой потребуется ещё 2-3 месяца. Однако право собственности дольщики смогут оформить сразу после сдачи дома – к окончанию первого этапа работ. Но на руководителя строительной фирмы дольщики всё равно смотрят с недоверием. На одной из последних встреч предыдущий подрядчик «Стройбюро» заявил дольщикам, что график работ подписан, но он невыполним.

На Панчука, 83А «Инжсервис» заходит, не получая денег. Их у АИЖК сейчас просто нет. В ближайшее время они планируют получить кредит. У компании есть активы – недвижимость – те же самые квартиры в злополучной новостройке. Удастся ли перевести их в живые деньги, пока неизвестно. На данном этапе выход из положения следующий: расплачиваться этими самыми активами. С поставщиками за стройматериалы, с новым подрядчиком за выполнение работ, с самими дольщиками в качестве оплаты неустойки.
Мария Карпачева, генеральный директор АИЖК Орловской области:«Многим из моих дольщиков, у которых размер неустойки превысил разницу между квартирой, например, однокомнатной и двухкомнатной, или между двухкомнатной и трехкомнатной, я предлагала замену в зачет неустойки объекта. У нас получается 27 человек в настоящий момент, которые готовы обменять «однушки» на «двушки» в счет своих неустоек. От выплаты неустоек я не отказываюсь».
От контроля со стороны дольщиков новый подрядчик тоже не отказывается. Для него эта практика обычна – в Орле «Инжсервис» уже достраивал несколько домов за недобросовестными подрядчиками. Сейчас, как только подрядчик приступит, комитет дольщиков получит график работ.

До конца этой недели руководитель подрядной организации пообещал решить вопрос по энергоносителям. Электроэнергия на стройплощадке уже есть, подрядчик заключил с поставщиком новый договор. Долги за воду, чтобы не откладывать начало работ, «Инжсервис» взял на себя. Согласно смете оставшиеся на Панчука, 83А работы стоят 64 миллиона рублей. Часть расходов покроет неустойка, которую АИЖК будет взыскивать с предыдущего подрядчика - «Стройбюро».


Антон Киселёв
25 мая 2017 года

 


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