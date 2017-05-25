Новости версия для печати Неделя бизнеса в Орле вышла на финишную прямую Сегодняшний день организаторы посвятили начинающим бизнесменам и их проблемам.



Встреча носила больше формат тренинга: опытные промышленники и бизнес-инструкторы поделились с молодыми предпринимателями опытом и помогли получить ответ на несколько важных вопросов: как войти в бизнес, как его вести, как избежать проблем в момент становления дела. Сдвиг был и в диалоге с властями: молодые предприниматели просили у чиновников, чтобы гарантийный фонд мог выступать поручителем по кредитам, которые они берут в фонде микрофинансирования. Ранее это было невозможно. Также молодые предприниматели добились включения пяти новых видов деятельности в закон о патентной системе налогообложения.

Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства: «Завтра мы хотим провести мероприятие для опытных предпринимателей, где власть и бизнес смогут сойтись на одной площадке, обменяться мнениями, посмотреть, какие проблемы существуют и на какие проблемы власти нужно в первую очередь обратить внимание - в законодательной сфере, в сфере поддержки».





Антон Киселёв

25 мая 2017 года







На главную страницу





