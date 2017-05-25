Новости версия для печати В Орле началось первенство региона по пожарно-прикладному спорту В соревнованиях уже приняли участие команды первой зоны.



Состязания традиционно открыли команды городских пожарных гарнизонов области, а также сборные специализированной пожарно-спасательной части и села Спасское-Лутовиново. Свою сборную по пожарному многоборью выставил, также и региональный главк МЧС.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Первое общекомандное место общекомандное у нас заняла команда пожарно-спасательной части номер 1 по охране Советского района г. Орла. Второе место у нас заняла команда пожарно-спасательной части номер 3 (Железнодорожный район), и третье место заняла команда пожарно-спасательной части номер 5 (Заводской район)». Победители зональных соревнований сойдутся в областном финале для выявления сильнейшей команды.





Иван Суверин

25 мая 2017 года







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