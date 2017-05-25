Новости версия для печати Орловские льготники пожаловались в прокуратуру Сегодня в прокуратуре области прошел прием граждан. Особый день для посещения прокуроры организовали для тех, кто нуждается в льготном лекарственном обеспечении, и не доволен тем, как оно происходит.



Народу в прокуратуру в этот день пришло ожидаемо много. Прокурорам даже пришлось выделить для приема дополнительный кабинет. Заявители, в большинстве – инвалиды, пришли со схожими проблемами.

Андрей Харлашкин, инвалид 2-й группы: «У нас в Орловской области наблюдаются сложности с выдачей льготных лекарственных средств, которые нам положены. Я сейчас, к сожалению, их покупаю. Один препарат в месяц мне обходится в 30 тысяч и другой препарат около 10 тысяч». Чиновники разных уровней не раз отчитывались о стопроцентном обеспечении льготников лекарствами. Как им это удается, рассказали сами льготники.

Андрей Харлашкин, инвалид 2-й группы: «Проблема даже выписать лекарство. Они отказывают в этом, аргументируя тем, что если нет лекарств, то и нельзя выписывать рецепты, и таким образом у них получается, что они нас стопроцентно обеспечивают лекарствами, потому что все рецепты, которые выписывают, обеспечены лекарствами. А то, что людям реально не хватает, и они не могут их выписать, об этом никто ничего не говорит». В ходе приема действовала видеоконференцсвязь с департаментом здравоохранения. Правда, большинству жалобщиков заместитель руководителя ведомства Михаил Юдин не смог сообщить ничего утешительного, пояснив, что «объем финансирования в месяц на одного льготника около 807 рублей, исходя из этого норматива, нет возможности обеспечить льготников в полном объеме». Впрочем, была дана и надежда. Как заверил Юдин, «при получении экономии от закупок департамент здравоохранения постарается в первую очередь обеспечивать льготников необходимыми препаратами».



Для большинства заявителей, льготные лекарства – единственная надежда на выживание. Для них «потерпеть» или «войти в положение» - значит готовиться к самому худшему.



Проблем, которые чиновникам от медицины удалось бы решить на месте, оказалось немного. Прокуроры обещают: каждому принятому заявлению дадут ход и добьются справедливости.

Наталья Харыбина, старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан: «Граждане, обратившиеся в прокуратуру области, пояснили, что их права на бесплатное и своевременное обеспечение лекарственными средствами нарушаются. В ходе приема приняты заявления, представлены документы. Органами прокуратуры даны соответствующие разъяснения гражданам и будут приняты меры прокурорского реагирования». В случае нужды, прокуроры намерены добиться судебных решений в пользу заявителей. Игнорировать решения судов чиновникам будет сложнее, чем жалобы просителей. Ведь отвечать тогда придется своим кошельком и своим креслом.





Иван Суверин

25 мая 2017 года







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