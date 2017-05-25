Новости версия для печати Председатель орловского Облсовета провел прием граждан в Корсаково «Кадровый голод» в медицине, восстановление автобусного сообщения, ремонт и строительство дорог. С такими вопросами на прием к спикеру Облсовета пришли жители Корсаково. Проблемы ежедневные, но требуют незамедлительного решения, - уверен Леонид Музалевский.



Деревянный мост через Зушу уносит каждую весну. И каждую весну жители Корсаково возводят новый, тоже деревянный. И собирают деньги на более прочную переправу. И материалы уже есть, вот только проектно-сметная документация не разработана. За помощью в народной стройке пришли на прием к спикеру Облсовета. Леонид Музалевский пообещал помочь в выделении денег из Дорожного фонда.



Еще одна беда Корсаково - дороги и автобусы. Михаил Маракенко рассказал, что в Мценск и Новосиль доехать жителям невозможно. Конкурс прошел, но перевозчик на маршрут так и не вышел.



Добраться и до больницы в соседние районы – тоже трудно. Докторов узкой специализации в местной ЦРБ не хватает. Главный же врач считает: люди должны лечиться по месту жительства. Но для этого нужны, как минимум, дополнительные койки.



Еще корсаковцы обращались с просьбой переселить из аварийного жилья и помочь издать книгу воспоминаний детей войны района.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Приходили ко мне главы поселений, которые ставят вопросы о дороге, о пополнении бюджета. И здесь, конечно, уже сами говорят об укрупнении поселений. От качества и эффективности решения этих проблем зависит и уважение к власти, и зависит, в том числе, и оценка работы власти». Приемы граждан на местах не заканчиваются кабинетными разговорами. Гости обещали постараться найти пути решения всех озвученных проблем.





Надежда Невматулина

25 мая 2017 года







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