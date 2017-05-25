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В Орле тарифы на ЖКХ вырастут на 15%

Так решили народные избранники. Сегодня на сессию Горсовета вопрос изменения платы за содержание и текущий ремонт жилья внёс лично мэр города. До этого на комитетах депутаты не пришли к единому мнению. Напомним, что администрация города сначала выступала с предложением повысить тарифы на 35%.

В кулуарах перед сессией Горсовета обсуждали лишь один вопрос – повышение тарифов ЖКХ. К народным избранникам пришли председатели домкомов и активисты жилых домов. В самом зале вместились не все. Старшие по домам напомнили депутатам, что на публичных слушаниях те высказались против повышения тарифов. О своей позиции заявили снова. Например, плата за благоустроенную квартиру площадью 52 кв.м., с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом, мусоропроводом увеличится на 94,54 рубля. С этим не согласны и профсоюзы.
Николай Меркулов, председатель федерации профсоюзов Орловской области: «Это повышение на сегодняшний день недопустимо».
Городские власти настаивают: плата за ремонт и содержание жилого помещения не менялась с 2014 года. Заявляют: пора перемен настала.

Некоторые народные избранники - Сергей Елесин, Игорь Коновалов, Иван Дынкович - к сессии подготовились по-иному. Опросили жителей своего округа. Все однозначно против повышения тарифов. Но выступления этих депутатов не убедили большинство. В итоге, за повышение тарифов на 15% проголосовали 20, ещё трое воздержались.

Бурное обсуждение коснулось и вопроса по дому на Гостиной. В руках народных избранников оказались документы, которые ставят под сомнение продажу земельного участка в центре города. Депутаты призвали мэра оспорить сделку прошлых лет. К этому вопросу обещали ещё вернуться.


Алина Чабан
25 мая 2017 года

 


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