Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Плюс 15%. В Орле вырастут тарифы ЖКХ.



- «Лекарственный голод». Льготники пришли в прокуратуру.



- Что им стОит дом достроить? Дольщики дома на Панчука встретились с нвоым подрядчиком.



- Один праздник для всех христиан мира. Сегодня – Вознесение Господне.





Вести-Орёл

25 мая 2017 года







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