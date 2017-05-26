Новости версия для печати Сегодня в Орловской области откроется международный фестиваль «Мода на русское» Фестиваль будет проходить в течение двух дней. Торжественное открытие фестиваля состоится на площадке возле гостиницы «Салют» в 14 часов.



Фестиваль «Мода на русское» даст старт череде мероприятий в честь 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, которое будет широко отмечаться в 2018 году.



Инициаторами и организаторами фестиваля выступают председатель общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова и орловский журналист Ирина Никишонкова.



Новый проект представляет собой двухдневный марафон событий, призванных привлечь внимание к просветительской миссии Ивана Сергеевича Тургенева, который в XIX веке стал «послом» русской интеллигенции в Европе и задал «моду на русское» в западном обществе. Его роль в установлении культурных связей между Россией и Европой до сих пор считается непревзойденной.



Проект предполагает учреждение международной Тургеневской премии для тех, кто сохраняет, поддерживает и продвигает русскую культуру за рубежом.



Еще одним ярким моментом фестиваля станет межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка», который пройдет в формате театрализованного представления. Режиссером-постановщиком этого мероприятия выступает известный дизайнер, основатель первого в СССР театра моды, режиссер множества международных конкурсов моды и дизайна Раф Сардаров.



Также в программу фестиваля «Мода на русское» включены выступления творческих коллективов, бал под открытым небом, призовой читательский марафон и викторина по произведениям И.С. Тургенева, презентации, выставки и вернисажи, творческие встречи, публичные лекции и дискуссии. Основные события первого дня фестиваля развернутся на улице Ленина, которая превратится в огромную творческую площадку. Второй день будет ознаменован открытыми лекциями в фундаментальной научной библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева и ярким представлением «Тургеневская девушка» в ОГАТ им. И.С. Тургенева.



Фестиваль «Мода на русское» поддержан известными деятелями культуры и искусства, представителями дипломатического корпуса, министерств и ведомств, регионов ЦФО. Многие из них станут почетными гостями фестиваля и примут участие в работе деловых и творческих площадок, сообщает информационный портал Орловской области.



Подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля www.moderus.info











Орловское Информбюро

26 мая 2017 года







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