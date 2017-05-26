Новости версия для печати 35 детей-сирот Орла в скором времени смогут отметить новоселье Для них приобретены новые квартиры.



Правда, пока большинство из них только строится. Дом расположен на ул. Зареченской. В нем выкуплены 30 квартир. Сумма контракта с застройщиком достигает почти 41 миллиона рублей. Ранее мэрия уже приобрела 5 квартир в другой новостройке Орла. Кроме того, в ближайшее время, как обещает городская администрация, будут куплены еще 12 квартир для детей-сирот.





Ольга Селиверстова

26 мая 2017 года







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