Названы 9 лучших сельских муниципальных учреждений культуры Орловщины

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пятница
26.05.2017
10:19:56
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Названы 9 лучших сельских муниципальных учреждений культуры ОрловщиныОни получат финансовую поддержку федерального и регионального бюджетов.
Каждому из них будут выделены 106 тысяч рублей в качестве денежного поощрения за хорошую и плодотворную работу по продвижению культуры в массы. Кроме того, 7 лучших работников сельских учреждений культуры получат по 53 тысячи. Список победителей опубликован на информационном портале Орловской области.
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