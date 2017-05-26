Новости версия для печати Названы 9 лучших сельских муниципальных учреждений культуры Орловщины Они получат финансовую поддержку федерального и регионального бюджетов.



Каждому из них будут выделены 106 тысяч рублей в качестве денежного поощрения за хорошую и плодотворную работу по продвижению культуры в массы. Кроме того, 7 лучших работников сельских учреждений культуры получат по 53 тысячи. Список победителей опубликован на информационном портале Орловской области.





Вести-Орёл

26 мая 2017 года







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