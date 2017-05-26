Новости версия для печати Депутаты и сотрудники аппарата орловского областного Совета народных депутатов перешли на «МИР» Им выдали новые национальные платёжные карты.



Согласно федеральному закону, все сотрудники бюджетных организаций обязаны получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Переход пенсионеров на них продлится чуть дольше – до 1 июля 2020-го. Выдача карт, а также их обслуживание для этой категории граждан будет бесплатным.





Татьяна Курбатова

26 мая 2017 года







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