Орловский Горсовет одобрил поправки в бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018-19 годов

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пятница
26.05.2017
15:55:57
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Орловский Горсовет одобрил поправки в бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018-19 годовНесмотря на сложную ситуацию, доходы бюджета увеличены.
Как отметил заместитель главы администрации Артем Митасов, в текущей ситуации в связи с недостатком денежных средств приходится в ручном режиме корректировать бюджет и за счет экономии по отдельным статьям городского бюджета исполнять другие статьи, добавлять и перераспределять.
Несмотря на сложную ситуацию, доходы бюджета увеличены. По словам начальника финансово-экономического управления, средства планируется распределить между Управлением городского хозяйства и транспорта администрации города, финансово-экономическим управлением и управлением образования для организации питания в пришкольных лагерях. Кроме того, часть денег будет направлена на благоустройство дворовых территорий.
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