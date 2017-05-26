Сегодня – День российского предпринимательства

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пятница
26.05.2017
15:55:52
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Сегодня – День российского предпринимательстваВ Орле в данный момент проходит Неделя бизнеса.
День российского предпринимательства появился в календаре 7 лет назад. В нашей стране зарегистрировано более 5,5 миллионов предприятий. В рамках праздника проходят выставки, презентации компаний-участниц, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия. А в Орле сегодня пройдёт закрытие недели бизнеса. Напомним, её программа началась в понедельник. И именно на сегодняшний день назначено закрытие этого крупного бизнес-события.
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