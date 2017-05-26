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Орловский Фонд микрофинансирования занимает лидирующие позиции в ЦФО

Об этом, подводя итоги работы Фонда микрофинансирования Орловской области в 2016 году, рассказал руководитель регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов:

«В динамике по годам выдача портфеля займов выглядит следующим образом: если в 2009 году Фондом было заключено 79 договоров-микрозаймов на сумму 35 млн. рублей, то в 2016-м – был выдан 481 микрозайм на общую сумму 414 млн. рублей. Портфель займов Фондов микрофинансирования на 1 января 2017 года впервые превысил кредитные портфели региональных филиалов целого ряда крупных коммерческих банков, осуществляющих кредитование малого бизнеса в Орловской области.

На регулярной основе Фонд микрофинансирования осуществляет поддержку начинающих предпринимателей. Так, на развитие бизнеса в 2016 году 36 начинающим субъектам малого предпринимательства, работающим менее года, были предоставлены займы под льготную процентную ставку – 7% - на сумму 22 млн. рублей».

В текущем году орловский Фонд микрофинансирования планирует предоставить предпринимателям микрозаймы на общую сумму 445 миллионов рублей.