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Орловский Фонд микрофинансирования занимает лидирующие позиции в ЦФО

Залогом его успешной работы является, в том числе, и низкий процент просроченных займов. Он на сегодняшний день составляет 1,1% от общего портфеля займов, при установленном нормативном значении – до 12%.

Об этом, подводя итоги работы Фонда микрофинансирования Орловской области в 2016 году, рассказал руководитель регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности  Сергей Филатов:
 
«В динамике по годам выдача портфеля займов выглядит следующим образом: если в 2009 году Фондом было заключено 79 договоров-микрозаймов на сумму 35 млн. рублей, то в 2016-м – был выдан 481 микрозайм на общую сумму 414 млн. рублей. Портфель займов Фондов микрофинансирования на 1 января 2017 года впервые превысил кредитные портфели региональных филиалов целого ряда крупных коммерческих банков, осуществляющих кредитование малого бизнеса в Орловской области.
 
На регулярной основе  Фонд микрофинансирования осуществляет поддержку начинающих предпринимателей. Так, на развитие бизнеса в 2016 году 36 начинающим субъектам малого предпринимательства, работающим менее года, были предоставлены займы под льготную процентную ставку – 7% - на сумму 22 млн. рублей». 
 
В текущем году орловский Фонд микрофинансирования планирует предоставить предпринимателям микрозаймы на общую сумму 445 миллионов рублей.



Татьяна Курбатова
26 мая 2017 года

 


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