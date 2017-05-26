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Орловские пенсионеры сегодня примут участие в финале Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге

Участники соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете и т. д.

Компьютерные соревнования проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу.

Ежегодно растёт число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, в прошлом году за его награды боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.