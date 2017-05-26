Новости версия для печати В следующем году в Северном районе Орла построят новую дорогу Такое решение было принято накануне на майской сессии Горсовета. Речь идет об участке улицы Родзевича-Белевича, где буквально обвалилась часть дороги.



Основным вариантом решения проблемы власти рассматривают строительство новой – от улицы Бурова до Металлургов. Уже достигнута договоренность с региональным департаментом строительства о выделении на эти цели средств. Ввести дорогу обещают в 2018 году. Проектно-сметная документация на объект и положительное заключение экспертизы получены. Конкурс по выбору подрядчика состоится в ближайшие два месяца.





Юлия Сулим

26 мая 2017 года







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