|
пятница
26.05.2017
15:55:54
|
|
28 мая в Орле пройдет «Велодень»Организаторы призывают орловцев оставить машину дома.
В акции могут принять участие велосипедисты различной физической и технической подготовкой, люди с разным опытом. Напомним, в России Велодень впервые прошел в 2011 году в Курске. Орел присоединился к акции в 2012 году. С каждым годом количество участников неуклонно растет. В 2016 году Министерство транспорта России дало поручение установить в качестве единого дня проведения велопарада в России последнее воскресенье мая. Общая протяженность маршрута в Орле составит 5,5 км. Спортсмены также могут принять участие в конкурсах, которые пройдут в этот день.
Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте bikedayorel.ru.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта