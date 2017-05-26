Новости версия для печати 28 мая в Орле пройдет «Велодень» Организаторы призывают орловцев оставить машину дома.



В акции могут принять участие велосипедисты различной физической и технической подготовкой, люди с разным опытом. Напомним, в России Велодень впервые прошел в 2011 году в Курске. Орел присоединился к акции в 2012 году. С каждым годом количество участников неуклонно растет. В 2016 году Министерство транспорта России дало поручение установить в качестве единого дня проведения велопарада в России последнее воскресенье мая. Общая протяженность маршрута в Орле составит 5,5 км. Спортсмены также могут принять участие в конкурсах, которые пройдут в этот день.



Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте bikedayorel.ru.





Ольга Борисова

26 мая 2017 года







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