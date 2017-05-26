Новости версия для печати Открытие фестиваля «Мода на русское» переносится на субботу, 27 мая Организаторы фестиваля внесли изменения в программу из-за дождливой погоды.



Также внесены изменения в расписание работы некоторых творческих площадок. 26 мая «Тургенев на сцене» Спектакль «Он и Она. Переписка». Реж. Ирина Промтова и Алексей Конышев. Театр «Разные люди» (Москва). Начало в 18.30 Малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева. «Кино по Тургеневу» Открытый показ фильма «Две женщины» (реж. Вера Глаголева). Творческая встреча с создателями картины. Начало в 19.00 Кинотеатр «Победа». 27 мая



ул. Ленина Церемония открытия Фестиваля «Мода на русское» • приветствие участникам фестиваля • выступление Губернаторского симфонического оркестра • открытый показ коллекции модной одежды дизайнера Нелли Калашниковой Начало в 13.00 Площадка у гостиницы «Салют» Театральный марафон Сцены из спектаклей Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, Орловского театра «Свободное пространство», Орловского муниципального театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина. Начало в 14.00 Площадка у гостиницы «Салют» «Тургеневские чтения» Призовое чтение отрывков из романов И.С.Тургенева, викторина по творчеству писателя. Начало в 14.00 Площадка у кинотеатра «Победа» «Музыка на века» Концерт музыкальных исполнителей и вокалистов. Начало в 14.30 Площадка у здания МФЦ «Уроки русского бала» Бальное искусство XIX века. Школа исторических танцев. Начало в 16.00 Площадка у здания МФЦ С момента открытия фестиваля и до самого вечера для вас будут работать уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественног-графического факультета Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева и Орловского художественного училища им. Г.Г.Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы. Фундаментальная библиотека Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Каменская пл., 1) Начало с 10.00 Лекция «Мода от русских» (Раф Сардаров, Москва). Лекция-дискуссия «Миссия продолжается! Наши люди в Европе» (Лола Елистратова, Париж; Елена Ронина, Москва). Публичная лекция об орловских усадьбах. Презентация книги «Пять дворянских усадеб». (Мария Черняк, Москва; Наталья Ковешникова, Орел). Выставка студенческих проектов по восстановлению и современному использованию дворянских усадеб. Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка» Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева (пл. Ленина, 2) Начало в 17.00 Театрализованное представление с участием представительниц регионов ЦФО, театров и творческих коллективов Орла. Гость конкурса — певица Тара (Москва). В фойе — ярмарка-продажа сувениров, мастер-классы, «тургеневский» буфет. В перерыве - показ студенческих коллекций модной одежды. Вход на все мероприятия свободный.





Орловское Информбюро

26 мая 2017 года







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