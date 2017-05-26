Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
26.05.2017
15:56:10
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Открытие фестиваля «Мода на русское» переносится на субботу, 27 мая

Организаторы фестиваля внесли изменения в программу из-за дождливой погоды.

Также внесены изменения в расписание работы некоторых творческих площадок.
 
26 мая
 
«Тургенев на сцене»
Спектакль «Он и Она. Переписка». Реж. Ирина Промтова и Алексей Конышев. Театр «Разные люди» (Москва).
Начало в 18.30
Малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева.
 
«Кино по Тургеневу»
Открытый показ фильма «Две женщины» (реж. Вера Глаголева). Творческая встреча с создателями картины.
Начало в 19.00
Кинотеатр «Победа».
 
 
27 мая

ул. Ленина
Церемония открытия Фестиваля «Мода на русское»
приветствие участникам фестиваля
выступление Губернаторского симфонического оркестра
открытый показ коллекции модной одежды дизайнера Нелли Калашниковой
Начало в 13.00
Площадка у гостиницы «Салют»
 
Театральный марафон
Сцены из спектаклей Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, Орловского театра «Свободное пространство», Орловского муниципального театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.
Начало в 14.00
Площадка у гостиницы «Салют»
 
«Тургеневские чтения»
Призовое чтение отрывков из романов И.С.Тургенева, викторина по творчеству писателя.
Начало в 14.00
Площадка у кинотеатра «Победа»
 
«Музыка на века»
Концерт музыкальных исполнителей и вокалистов.
Начало в 14.30
Площадка у здания МФЦ
 
«Уроки русского бала»
Бальное искусство XIX века. Школа исторических танцев.
Начало в 16.00
Площадка у здания МФЦ
 
С момента открытия фестиваля и до самого вечера для вас будут работать уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественног-графического факультета Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева и Орловского художественного училища им. Г.Г.Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы.
 
Фундаментальная библиотека Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Каменская пл., 1)
Начало с 10.00
Лекция «Мода от русских» (Раф Сардаров, Москва).
Лекция-дискуссия «Миссия продолжается! Наши люди в Европе» (Лола Елистратова, Париж; Елена Ронина, Москва).
Публичная лекция об орловских усадьбах. Презентация книги «Пять дворянских усадеб». (Мария Черняк, Москва; Наталья Ковешникова, Орел).
Выставка студенческих проектов по восстановлению и современному использованию дворянских усадеб.
 
Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка»
Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева (пл. Ленина, 2)
Начало в 17.00
Театрализованное представление с участием представительниц регионов ЦФО, театров и творческих коллективов Орла. Гость конкурса — певица Тара (Москва).
В фойе — ярмарка-продажа сувениров, мастер-классы, «тургеневский» буфет.
В перерыве - показ студенческих коллекций модной одежды.
 
Вход на все мероприятия свободный.
 



Орловское Информбюро
26 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта