Открытие фестиваля «Мода на русское» переносится на субботу, 27 мая

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пятница
26.05.2017
15:56:10
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Открытие фестиваля «Мода на русское» переносится на субботу, 27 маяОрганизаторы фестиваля внесли изменения в программу из-за дождливой погоды.
Также внесены изменения в расписание работы некоторых творческих площадок.
26 мая
«Тургенев на сцене»
Спектакль «Он и Она. Переписка». Реж. Ирина Промтова и Алексей Конышев. Театр «Разные люди» (Москва).
Начало в 18.30
Малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева.
«Кино по Тургеневу»
Открытый показ фильма «Две женщины» (реж. Вера Глаголева). Творческая встреча с создателями картины.
Начало в 19.00
Кинотеатр «Победа».
27 мая
ул. Ленина
Церемония открытия Фестиваля «Мода на русское»
• приветствие участникам фестиваля
• выступление Губернаторского симфонического оркестра
• открытый показ коллекции модной одежды дизайнера Нелли Калашниковой
Начало в 13.00
Площадка у гостиницы «Салют»
Театральный марафон
Сцены из спектаклей Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, Орловского театра «Свободное пространство», Орловского муниципального театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.
Начало в 14.00
Площадка у гостиницы «Салют»
«Тургеневские чтения»
Призовое чтение отрывков из романов И.С.Тургенева, викторина по творчеству писателя.
Начало в 14.00
Площадка у кинотеатра «Победа»
«Музыка на века»
Концерт музыкальных исполнителей и вокалистов.
Начало в 14.30
Площадка у здания МФЦ
«Уроки русского бала»
Бальное искусство XIX века. Школа исторических танцев.
Начало в 16.00
Площадка у здания МФЦ
С момента открытия фестиваля и до самого вечера для вас будут работать уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественног-графического факультета Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева и Орловского художественного училища им. Г.Г.Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы.
Фундаментальная библиотека Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Каменская пл., 1)
Начало с 10.00
Лекция «Мода от русских» (Раф Сардаров, Москва).
Лекция-дискуссия «Миссия продолжается! Наши люди в Европе» (Лола Елистратова, Париж; Елена Ронина, Москва).
Публичная лекция об орловских усадьбах. Презентация книги «Пять дворянских усадеб». (Мария Черняк, Москва; Наталья Ковешникова, Орел).
Выставка студенческих проектов по восстановлению и современному использованию дворянских усадеб.
Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка»
Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева (пл. Ленина, 2)
Начало в 17.00
Театрализованное представление с участием представительниц регионов ЦФО, театров и творческих коллективов Орла. Гость конкурса — певица Тара (Москва).
В фойе — ярмарка-продажа сувениров, мастер-классы, «тургеневский» буфет.
В перерыве - показ студенческих коллекций модной одежды.
Вход на все мероприятия свободный.
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