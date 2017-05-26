Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Рассказать о проблемах, глядя в глаза. Спикер Облсовета провел личный прием в Корсаковском районе. - Сделать детский «Мир без слез» стараются взрослые. В Орле прошла большая благотворительная акция. Подарки получили и маленькие пациенты, и больница. - Орловские полицейские: «На защите будущего». Стражи порядка показали самое дорогое – своих детей.

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Вести-Орёл

26 мая 2017 года







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