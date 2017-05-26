Новости версия для печати Росреестр: за 4 месяца 2017 года поступило более 60 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость и постановку на кадастровый учет Это в 9,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем орловцы все чаще стали оспаривать кадастровую оценку недвижимости.



Так, в апелляционную комиссию Росреестра поступило более 800 заявлений, в отношении почти 4 тысяч объектов. С января по май этого года комиссия уже приняла к рассмотрению 70 обращений физических и юридических лиц. Елена Калсынова, зам. руководителя управления Росреестра по Орловской области: «По 40 заявлениям комиссией принято положительное решение о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости. 23 заявления были отклонены, кадастровая стоимость оставлена без изменения. Отличие рыночной стоимости объектов недвижимости от кадастровой стоимости составляет в среднем от 40 до 60 процентов». В результате суммарная кадастровая стоимость без малого 300 объектов недвижимости была снижена почти вдвое, разница составила более 2 млрд. рублей. С начала этого года был изменен порядок пересмотра кадастровой стоимости. Теперь для обращения в суд не обязательно заключение апелляционной комиссии. Однако данные нововведения будут применяться только в отношении государственной кадастровой оценки, которая будет проводиться после 1 января 2017 года.





Оксана Гранн

26 мая 2017 года







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