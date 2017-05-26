Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
26.05.2017
15:56:22
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Росреестр: за 4 месяца 2017 года поступило более 60 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость и постановку на кадастровый учет

Это в 9,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем орловцы все чаще стали оспаривать кадастровую оценку недвижимости.

Так, в апелляционную комиссию Росреестра поступило более 800 заявлений, в отношении почти 4 тысяч объектов. С января по май этого года  комиссия уже приняла к рассмотрению 70 обращений физических и юридических лиц.
Елена Калсынова, зам. руководителя управления Росреестра по Орловской области: «По 40 заявлениям комиссией принято положительное решение о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости. 23 заявления были отклонены, кадастровая стоимость оставлена без изменения. Отличие рыночной стоимости объектов недвижимости от кадастровой стоимости составляет в среднем от 40 до 60 процентов».
В результате суммарная кадастровая стоимость без малого 300 объектов недвижимости была снижена почти вдвое, разница составила более 2 млрд. рублей. С начала этого года  был изменен порядок  пересмотра кадастровой стоимости. Теперь для обращения в суд не обязательно заключение апелляционной комиссии. Однако данные нововведения будут применяться только в отношении государственной кадастровой оценки, которая будет проводиться после 1 января 2017 года.
 



Оксана Гранн
26 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта