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пятница
26.05.2017
15:55:59
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Вниманию водителей!В связи с проведением работ по промывке сетей ливневой канализации, будет сужена проезжая часть.
Проезжая часть будет сужена по ул. Герцена (на участке от пересечения с ул. Московская до пересечения с ул. Советская) с 22.00 26 мая до 06.00 27 мая, с 22.00 27 мая до 06.00 28 мая, а также по ул. Комсомольская (на участке от пересечения с ул. Розы Люксембург до дома №15 по ул. Комсомольская) с 21.00 29 мая до 06.00 30 мая, с 21.00 30 мая до 06.00 31 мая, с 22.00 31 мая до 06.00 1 июня.
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