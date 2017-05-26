Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением работ по промывке сетей ливневой канализации, будет сужена проезжая часть.



Проезжая часть будет сужена по ул. Герцена (на участке от пересечения с ул. Московская до пересечения с ул. Советская) с 22.00 26 мая до 06.00 27 мая, с 22.00 27 мая до 06.00 28 мая, а также по ул. Комсомольская (на участке от пересечения с ул. Розы Люксембург до дома №15 по ул. Комсомольская) с 21.00 29 мая до 06.00 30 мая, с 21.00 30 мая до 06.00 31 мая, с 22.00 31 мая до 06.00 1 июня.





Орловское Информбюро

26 мая 2017 года







На главную страницу





