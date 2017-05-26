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пятница
26.05.2017
15:56:05
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Вниманию водителей!Открытие фестиваля «Мода на русское» перенесли на 27 мая. В связи с этим будет запрещена стоянка и закрыто движение автомобилей в районе площади Ленина.
В связи с проведением массового мероприятия, 27 мая с 00:00 до 17:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина и на ул. Тургенева (на участке от ул. Брестская до ул. Ленина).
В этот же день с 13:00 до 17:00 будет закрыто движение транспортных средств по улице М. Горького (на участке от ул. Брестская до пл. Ленина) и по улице Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, 1).
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