Доходы орловского областного бюджета выросли почти на четверть или на 1,2 млрд. рублей к уровню 2016 года

|
пятница
26.05.2017
15:56:12
|
|
Доходы орловского областного бюджета выросли почти на четверть или на 1,2 млрд. рублей к уровню 2016 годаРост поступлений в основном обеспечил налог на прибыль.
В первом квартале к соответствующему периоду прошлого года он вырос на 707 млн. руб. В целом налоговых и неналоговых доходов за первые три месяца года в бюджет региона поступило более 6 млрд. рублей. Более 70% бюджетных средств направлено в социо-культурную сферу.
Об этом на майской сессии Облсовета сообщил заместитель руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов. По его словам, рост доходов примерно на 23% выше, чем в целом по стране. Также на заседании внесены поправки в бюджет. В частности, более четырех с половиной миллионов рублей выделено на образование, более 7 млн. - на культуру. Всего на сессии рассмотрено более 20 вопросов.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта