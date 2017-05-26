Новости версия для печати Доходы орловского областного бюджета выросли почти на четверть или на 1,2 млрд. рублей к уровню 2016 года Рост поступлений в основном обеспечил налог на прибыль.



В первом квартале к соответствующему периоду прошлого года он вырос на 707 млн. руб. В целом налоговых и неналоговых доходов за первые три месяца года в бюджет региона поступило более 6 млрд. рублей. Более 70% бюджетных средств направлено в социо-культурную сферу.



Об этом на майской сессии Облсовета сообщил заместитель руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов. По его словам, рост доходов примерно на 23% выше, чем в целом по стране. Также на заседании внесены поправки в бюджет. В частности, более четырех с половиной миллионов рублей выделено на образование, более 7 млн. - на культуру. Всего на сессии рассмотрено более 20 вопросов.





Максим Шилов

26 мая 2017 года







На главную страницу





