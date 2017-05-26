Орловские полицейские показали самое ценное, что у них есть – своих детей

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пятница
26.05.2017
15:56:07
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Орловские полицейские показали самое ценное, что у них есть – своих детейНа сайте ведомства стартовал фотопроект «На защите будущего».
На снимках - стражи порядка со своими детьми. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, целями проекта являются повышение уровня доверия населения к полиции и укрепление положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел. К слову, автор проекта – сотрудник пресс-службы Никита Сущенко – отмечает, что полицейские активно откликнулись на призыв принять участие в этом проекте.
С сегодняшнего дня выставку фотографий можно увидеть в фойе здания УМВД России по Орловской области, впрочем, они также размещены уже и на официальной странице ведомства в сети Интернет.
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