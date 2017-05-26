Новости версия для печати Правительство Орловской области добавило 9 млн. рублей на организацию летнего отдыха детей Еще ждут 64 млн. из федерального центра.



Всего же самые длинные каникулы обойдутся региону в 163 млн. рублей. Это и областные средства, и муниципальные, а также деньги профсоюзов и предприятий. Сейчас лагеря проходят приемку. А первые заезды начнутся на следующей неделе. Кроме профильных смен (экологической, творческой, спортивной), 26 июля откроется и специальная – английская.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Мы прекрасно понимаем, что детям нашим не хватает разговорного языка. Поэтому на следующий год мы планируем в лагере «Юбилейном» всю смену полностью от маленьких детей до старшеклассников провести только на английском языке. В этом году мы хотим собрать всех желающих, я думаю, это будет 2-3 отряда». Эта смена будет платной. Но победители и призеры Всероссийских олимпиад смогут принять участие в такой смене бесплатно.



Всего же этим летом в области будут работать 414 лагерей: пришкольных, загородных и палаточных. А на Черноморском побережье отдохнут 206 одаренных юных орловцев.





Надежда Невматулина

26 мая 2017 года







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