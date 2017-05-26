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В мэрии Орла сегодня подвели первые итоги реализации программы, разработанной к Году Экологии

Основные результаты приходятся на прошедший весенний экологический двухмесячник.

За время проведения экологического двухмесячника было вывезено более 8 тысяч кубометров мусора и отходов, очищено 120 километров берегов рек.
Александр Филатов, заместитель начальника Управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Что касается озеленения – к сожалению, нынешние бюджетные реалии не позволяют существенно расширить финансовой обеспечение муниципального контракта, поэтому для нас в Год Экологии очень важным станет взаимодействие с общественными организациями, с хозсубъектами. В частности, хотелось бы выразить огромную благодарность Глазуновскому лесному хозяйству, которое на безвозмездной основе выделило в адрес администрации города Орла порядка тысячи саженцев, которые имеют безусловную декоративную ценность – это саженцы красного дуба и клена остролистого».
Отдельная тема - ликвидация стихийных свалок и вывоз ТБО, а также перспективы строительства мусороперерабатывающего завода.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «На территории города Орла находится полигон, который уже длительное время требует и рекультивации и приведения его в соответствие. Сегодня работы там начали, сейчас они, вроде, закончены, но, я уверен, что они продолжатся, потому что с инвестором мы недавно встречались, у него есть понимание и видение развития событий по строительству пункта сортировки».
Помимо наведения чистоты и красоты в Орле, на заседании рабочей группы говорили и о необходимости повышения экологической культуры населения. Это одна из ключевых задач проводимых экологических двух месячников и субботников.


Оксана Гранн
26 мая 2017 года

 


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