Сегодня состоялось 12 заседание орловского Облсовета

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Сегодня состоялось 12 заседание орловского ОблсоветаНа социальные расходы области добавили денег, нарушителям тишины грозят реальные штрафы, а село Протасово Малоархангельского района получило звание «Населенный пункт воинской доблести». В повестке майской сессии регионального заксобрания было два десятка вопросов, большинство из них -социальные.
Больше 36 млн. рублей депутаты добавили на развитие «доступной среды», культуру и образование. Снова парламентарии подняли «гигиенический» вопрос. Почти сотня школ региона не имеет теплых санузлов. В 19-ти они появятся. Срок – три года. Деньги есть – 20 миллионов.
Защита детей от сомнительного контента – тоже предмет разговора народных избранников. По данным регионального следственного комитета, в 2016 году на 35% возросло количество подростковых суицидов. Просьбу правоохранители направили в Облсовет, а народные избранники обратились в правительство и Госдуму страны.
Дмитрий Шахов, заместитель руководителя департамента финансов Орловской области: «В настоящее время пообъектное распределение не утверждено, но вместе с тем, в проекте, который существует на Вожовскую школу Кромского района предусмотрен 1 млн. 100 тысяч рублей».
За публикацию сомнительного контента в Интернете – штраф.
Валентина Остроушко, председатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям: «Подчеркивается необходимость закрепления на законодательном уровне обязанности владельцев и администраторов Интернет-сайтов по ежедневному мониторингу сайтов на предмет выявления противоправного контента, связанного с суицидальным поведением несовершеннолетних, принятию мер, направленных на удаление и блокировку такой информации, а также установление ответственности владельцев и администраторов Интернет-сайтов».
Реальные санкции грозят и нарушителям спокойствия. «За» поправки в региональный «закон о тишине» проголосовало парламентское большинство. Теперь в документе прописано время, место и ответственность. Любители пошуметь после 23-х часов заплатят рублем. Физическое лицо - от 1-3 тысяч рублей, юридическое – от 5 до 10 тысяч, должностное лицо от 3-5 тысяч.
В списке населенных пунктов воинской доблести прибыло. Седьмым населенным пунктом, удостоенным почетного звания, стало село Протасово Малоархангельского района. Депутаты решение приняли единогласно».
В правительстве области уже утвержден макет стелы, символизирующей почетное звание. О необходимости увековечить заслуги областного центра в годы Великой Отечественной войны говорит профессор Егор Щекотихин. По его мнению, к 75-летию освобождения Орла на въездах должны появиться знаки «Город первого салюта» и «Город воинской славы». Депутаты пообещали рассмотреть выделение денег.
Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике: «Об ожесточенности боев на территории Малоархангельского района свидетельствуют цифры потерь наших воинов. Более 10 тысяч солдат покоятся в 17-ти братских могилах. Из них около 3,5 тысяч в братской могиле в Протасово».