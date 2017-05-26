Новости версия для печати Сегодня состоялось 12 заседание орловского Облсовета На социальные расходы области добавили денег, нарушителям тишины грозят реальные штрафы, а село Протасово Малоархангельского района получило звание «Населенный пункт воинской доблести». В повестке майской сессии регионального заксобрания было два десятка вопросов, большинство из них -социальные.



Больше 36 млн. рублей депутаты добавили на развитие «доступной среды», культуру и образование. Снова парламентарии подняли «гигиенический» вопрос. Почти сотня школ региона не имеет теплых санузлов. В 19-ти они появятся. Срок – три года. Деньги есть – 20 миллионов.

Дмитрий Шахов, заместитель руководителя департамента финансов Орловской области: «В настоящее время пообъектное распределение не утверждено, но вместе с тем, в проекте, который существует на Вожовскую школу Кромского района предусмотрен 1 млн. 100 тысяч рублей». Защита детей от сомнительного контента – тоже предмет разговора народных избранников. По данным регионального следственного комитета, в 2016 году на 35% возросло количество подростковых суицидов. Просьбу правоохранители направили в Облсовет, а народные избранники обратились в правительство и Госдуму страны.

Валентина Остроушко, председатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям: «Подчеркивается необходимость закрепления на законодательном уровне обязанности владельцев и администраторов Интернет-сайтов по ежедневному мониторингу сайтов на предмет выявления противоправного контента, связанного с суицидальным поведением несовершеннолетних, принятию мер, направленных на удаление и блокировку такой информации, а также установление ответственности владельцев и администраторов Интернет-сайтов». За публикацию сомнительного контента в Интернете – штраф.



Реальные санкции грозят и нарушителям спокойствия. «За» поправки в региональный «закон о тишине» проголосовало парламентское большинство. Теперь в документе прописано время, место и ответственность. Любители пошуметь после 23-х часов заплатят рублем. Физическое лицо - от 1-3 тысяч рублей, юридическое – от 5 до 10 тысяч, должностное лицо от 3-5 тысяч.



В списке населенных пунктов воинской доблести прибыло. Седьмым населенным пунктом, удостоенным почетного звания, стало село Протасово Малоархангельского района. Депутаты решение приняли единогласно».

Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике: «Об ожесточенности боев на территории Малоархангельского района свидетельствуют цифры потерь наших воинов. Более 10 тысяч солдат покоятся в 17-ти братских могилах. Из них около 3,5 тысяч в братской могиле в Протасово». В правительстве области уже утвержден макет стелы, символизирующей почетное звание. О необходимости увековечить заслуги областного центра в годы Великой Отечественной войны говорит профессор Егор Щекотихин. По его мнению, к 75-летию освобождения Орла на въездах должны появиться знаки «Город первого салюта» и «Город воинской славы». Депутаты пообещали рассмотреть выделение денег.





Надежда Невматулина

26 мая 2017 года







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